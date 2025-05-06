Угорщина висунула заперечення проти плану ЄС прямо перед його презентацією у вівторок.

Євросоюз розробляє план щодо остаточного позбавлення континенту від російської енергетики, зокрема, газу, проте на шляху знову стала Угорщина.

Як пише Politico, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв заблокувати будь-які нові енергетичні обмеження - і постійно погрожує скасувати всю систему санкцій ЄС, яка вимагає одноголосного оновлення кожні шість місяців.

Це змусило єврочиновників шукати варіанти, які не потребують згоди 27 країн-членів ЄС.

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"Однак і на шляху цих варіантів стоїть опір Угорщини - єврокомісар країни Олівер Варгеї висунув процедурне заперечення проти енергетичного плану якраз перед його презентацією у вівторок", - пише видання.

Схема, яку Європейська комісія мала представити у вівторок, запропонує нові повноваження для приватних компаній з виведення активів з Росії, що дасть їм змогу достроково розривати контракти і спонукає їх припинити будь-які майбутні угоди.

Як зазначає видання, це остання спроба ЄС вплинути на ситуацію з огляду на те, що деякі урядовці навіть обговорюють можливе повернення до палива з Москви, а імпульс для жорстких нових енергетичних санкцій сповільнюється.

Водночас, пише Politico, заперечення Угорщини, найімовірніше, не вплинуть на схвалення плану.

Зазначається, що ситуація розчарувала членів ЄС, які наполягають на більш жорсткому підході до Росії.

"Санкції щодо енергетичного сектора Росії, як і раніше, є способом обмежити фінансування її військової машини", - заявив в інтерв'ю новий міністр енергетики Естонії Андрес Сутт. - "Той, хто проти цього, по суті, проти миру - проти кращого майбутнього для своєї власної економіки".

Санкції проти Росії

15 квітня стало відомо, що Європейський Союз вивчає можливості розриву газових контрактів із Росією. Так, юристи шукають шлях, який дасть змогу блоку не виплачувати РФ великих штрафів.

Раніше повідомлялося, що ЄС представить детальний план щодо відмови від російського газу і нафти. Блок зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

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