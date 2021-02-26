Мешканці столичних мікрорайонів Позняки та Осокорки чули сьогодні дивне гудіння.
Про це пише Сегодня.
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Звуки невідомого походження тривали понад 10 хвилин і нагадували очевидцям рев літаків. Хоч жодного літального апарату у ясному небі не було.
У коментарі виданню комунальники «Київтеплоенерго» пояснили, що джерелом гудіння стало відключення від мережі одного з блоків столичної ТЕЦ №5.
«Технічно при відключенні блоку відбувається викид надлишкового тиску пари. Процес може займати час до 5-10 хвилин. Через це у деяких мікрорайонах, що знаходяться недалеко від ТЕЦ №5, може бути чути технічний шум», – повідомили журналістам у підприємстві.
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