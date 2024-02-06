За його словами, основні проблеми станом на зараз – це закінчення терміну експлуатації ядерного пального у реакторах, а також значне скорочення технічного персоналу станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що на тимчасово окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

Він зазначив, що ситуація на ЗАЕС "крихка". За його словами, основні проблеми станом на зараз – це закінчення терміну експлуатації ядерного пального у реакторах, а також значне скорочення технічного персоналу станції.

Ґроссі згодом має вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, звідти він поїде на зустріч з російськими високопосадовцями у Москві. Він зазначив, що під час цієї поїздки МАГАТЕ буде домовлятися із Росією про детальну оцінку стану палива.

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"Це питання буде на першому місці у моїх дискусіях з чинним керівництвом станції і з керівництвом російським, у Москві. Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках", ‒ розповів Ґроссі під час брифінгу, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, за словами Гроссі, з потрібних 10 тисяч працівників, там зараз є половина. Адже, за інформацією МАГАТЕ, з 1 лютого російське окупаційне керівництво ЗАЕС заборонило доступ до атомної електростанції працівникам, які не отримали російське громадянство і не уклали договір з "Росатомом".

"Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції, це понад 10 тисяч, то зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, вполовину. Завтра, під час мого візиту, це буде одним із головних питань, які я підніматиму перед керівництвом станції, як вони планують замінити ці посади, якими людьми, бо це технічний персонал, який виконував певні функції, дуже важливі для безпеки", ‒ розповів генеральний директор МЕГАТЕ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що вони з Ґроссі обговорювали ці питання під час зустрічі.

"Питання є: термін експлуатації (палива), цей термін вийшов, далі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати поза межами... Це складне питання. Якщо неможливо – треба вчиняти дії, щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання для безпеки Європи", ‒ сказав Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС - головні новини

З березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під російською окупацію. З того часу вона постійно знаходиться за крок від катастрофи. Крім того, росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу. На майданчику атомного об'єкта перебувають російська техніка та військові. Периметр навколо станції заміновано.

Раніше в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах Запорізької АЕС.

За його словами, подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлені з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

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