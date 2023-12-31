Енергосистема збалансована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Станом на 31 грудня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У нічні години передбачається експорт до Молдови, а також планується комерційний імпорт електроенергії в обсязі 11 600 МВт-год, повідомила прес-служба Міненерго.

У відомстві зазначили, що в резерві знаходяться чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.

У Донецькій області енергетики частково заживили ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів. Також було пошкоджено повітряну лінію 110 кВ.

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У Чернігівській області внаслідок кількох обстрілів було пошкоджено повітряні лінії обленерго, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у 9 населених пунктах.

Ситуація в енергетиці

Раніше УНІАН писав, що "Укренерго" активувало аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт·год. З відповідним запитом звертався польський оператор PSE.

Німецький державний банк Kreditanstalt für Wiederaufbau надасть НЕК "Укренерго" більш ніж 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

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