Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби.

Оператор енергосистеми Польщі на запит "Укренерго" в середу, 27 грудня, надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії в денні години, повідомила прес-служба "Укренерго".

За даними НЕК, в енергосистемі спостерігався надлишок електроенергії. Погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE три години надавав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електрики загальним обсягом 600 МВт-год. Також протягом майже двох годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ.

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Добовий максимум споживання був ввечері. Наразі виробленої електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Експорт – відсутній, вказали в "Укренерго".

Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Компанія "Укренерго" буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, заборгованість яких сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

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