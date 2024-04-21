Через сонячну погоду та активну роботу сонячних станцій утворився надлишок електроенергії.

На поточну добу, 21 квітня, дефіциту електроенергії не прогнозується. Україна навіть надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії – 1600 МВт-год. Також обмежувалася генерація з відновлюваних джерел енергії на 1851 МВт-год. Про це повідомила прес-служба Міненерго.

В міністерстві пояснили, що через сонячну погоду та активну роботу сонячних станцій утворився надлишок електроенергії. На запит оператора системи передачі Україна здійснювала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Потреби українських споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів. Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

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На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії об’ємом 8430 МВт-год. Також сьогодні вночі у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 МВт-год.

Проблеми в енергосистемі

Через пошкодження енергооб’єктів та суттєве похолодання в енергосистемі спостерігався дефіцит. Для бізнесу і промисловості навіть затвердили графіки обмежень.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що російські загарбники продовжать атаки по українських енергетичних об'єках – втім, блекауту в Україні не буде. Водночас він зазначив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, оскільки Україна перебуває у війні з Росією.

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