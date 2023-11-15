Засновниця енергетичної консалтингової фірми Energy Aspects Амріта Сен заявила, що США утримаються від введення будь-яких санкцій, які могли б підняти ціни на нафту.

В останні тижні США посилюють контроль над суднами та компаніями, які підтримують торгівлю російською нафтою, однак утримаються від введення будь-яких санкцій, які могли б підняти ціни.

Таку заяву зробила засновниця енергетичної консалтингової фірми Energy Aspects Амріта Сен, зазначивши при цьому, що Вашингтон в даний час "зондує грунт" щодо розміру санкцій, повідомляє Bloomberg.

"Уникнення високих цін залишається ключовим завданням, причому бензин є найбільш важливим для президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.

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Її коментарі прозвучали після того, як Міністерство фінансів США розіслало повідомлення компаніям з управління суднами, які, як воно підозрює, можливо, порушили цінову межу на російську нафту, що викликало побоювання щодо застосування подальших заходів.

Ситуація з російською нафтою

Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. Три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

У жовтні 2023 року США ввели санкції проти власників танкерів за перевезення російської нафти за цінами вище граничного рівня.

У жовтні 2023 року США зявили про те, що будут пильно стежити за постачанням російської нафти по арктичному маршруту.

На початку листопада 2023 року повідомлялося про те, що експорт російської нафти злетів до чотиримісячного максимуму. Поставки залишалися високими всього за кілька тижнів до зустрічі групи виробників нафти ОПЕК+ у Відні 26 листопада.

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