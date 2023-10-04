У попередні роки поставки нафти в Китай через Арктику не здійснювалися крім одного пробного рейсу в кінці 2022 року.

США стежать за наростаючими поставками російської нафти в китайські порти по Північному морському шляху, що свідчить про розширення співпраці між Китаєм і РФ в Арктиці.

"Ніхто не прагне до конфлікту. Ми будемо спостерігати за цим максимально уважно", - підкреслив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Голос Америки.

Північний морський шлях йде уздовж російського узбережжя від Баренцева моря до Берингової протоки. З початку року через нього пройшло близько десятка партій російської нафти в Китай. При цьому, як зазначило видання, за даними норвезького центру логістики Крайньої Півночі Північного університету, в попередні роки поставки нафти в Китай через Арктику не здійснювалися крім одного пробного рейсу в кінці 2022 року.

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За словами засновника Арктичного інституту Мальті Хумберта, в той час, як західні країни знижують попит на російську нафту, то Китай готовий її закуповувати. Саме тому Кремль вирішив відкрити арктичні двері для Пекіна.

"Природні ресурси, які раніше йшли в Європу, тепер перенаправляються в Азію, особливо в Китай", - зазначив він.

Доставляти вантажі по Північному морському шляху на 30% швидше, ніж через Суецький канал. Спрощенню поставок сприяє і зміна клімату, яка призводить до зменшення криги.

Однак збільшення обсягів перевезень пов'язано з підвищеним екологічним ризиком. Побоювання посилилися після того, як Москва оголосила, що почне використовувати для транспортування нафти через Арктику танкери, корпуси яких не захищені від льоду.

"Якщо в російській Східній Арктиці трапиться розлив нафти, то вода піде в бік США", - заявила директор Полярного інституту при Центрі Вільсона Ребекка Пінкус і додала, що нафта буде плисти через міжнародні кордони, і "це дуже тривожна ситуація".

Видання зазначило, що порівняно із середніми показниками 2022 року, цього року Китай наростив імпорт російської нафти на 22%, до 400 тис. барелів на день.

Російська нафта

У серпні російська нафта перевищила ціновий ліміт в $60, встановлений країнами "Великої сімки", і в липні її вартість склала понад $64 за барель. Через це Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - $15,3 млрд.

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