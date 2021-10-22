Вмикати опалення у столиці планують почати завтра.

Опалення в Києві почнуть вмикати у суботу, 23 жовтня, у всіх квартирах воно повинно з'явитися протягом тижня.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Україна 24".

"Із завтрашнього дня ми починаємо включення тепла в Києві. Протягом тижня у всіх квартирах, у всіх будівлях з'явиться тепло", - уточнив він.

Опалювальний сезон в Києві

Згідно з розпорядженням голови КМДА Віталія Кличка, опалювальний сезон у Києві має розпочатися 23 жовтня. Однак, в коментарі УНІАН голова ОСББ "Березіль" Дніпровського району Наталія Брітань повідомила про те, що найближчими днями в столиці не планується включення опалення в житлових будинках.

"Спочатку ми очікували, що опалення буде включено вже в цю суботу, тобто 23 жовтня. Однак, погода внесла вої корективи", - зазначила Британь.

За словами експерта, на даний момент опалення не може бути включене, оскільки середньодобова температура повітря перевищує 8 градусів тепла.

Сьогодні комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило, що тарифи на тепло для населення столиці в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться незмінними. Як відомо, тема тарифів турбує жителів Києва через зростання вартості газу.

Автор: Юрій Годован