Кияни будуть платити за тепло на рівні минулого року.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило, що тарифи на тепло для населення столиці в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться незмінними. Тема тарифів турбує мешканців Києва через зростання вартості газу.

Відповідь на гостре тарифне питання дала прес-служба підприємства.

"В опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла — 1654,41 грн з ПДВ. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 19 жовтня 2021 року № 2176", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри збільшення затрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищуватися не будуть.

Прес-служба нагадала, що київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства на 2 мільярди гривень.

"Це один із необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Рівень вартості тепла для мешканців багатоквартирних будинків залишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль", - пояснили на підприємстві.

Тарифи на тепло та гарячу воду у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня своїм розпорядженням Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на тепло і гарячу воду в Києві для деяких категорій споживачів.

Зокрема, бюджетні організації купуватимуть теплову енергію за ціною 2732,04 грн за Гкалл (з ПДВ), релігійним організаціям встановлено тариф 2689,51 грн за Гкалл (з ПДВ), а іншим категоріям споживачів - 2876,71 грн за Гкалл (з ПДВ).

Що стосується гарячого водопостачання, то його вартість підвищиться для бюджетних організацій до 134,54 грн за куб.м (з ПДВ), для релігійних організацій – до 133,02 грн за куб. м (з ПДВ), а для інших категорій споживачів – до 141,07 грн за куб. м (з ПДВ).

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Автор: Ганна Бредіхіна