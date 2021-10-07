У питаннях опалення влада Києва відштовхується від погодних умов, зазначив мер.

У Києві опалювання житлових будинків можуть розпочати найближчими днями, але точної дати влада міста поки не називає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 7 жовтня, на початку пленарного засідання Київради повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Від початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали вже подавати тепло в лікарні, дитячі садки, школи. Ми відштовхуємося від погодних умов. І вже за лічені дні можемо розпочати опалювальний сезон для житлових будинків", – зазначив мер.

Читайте такожУкраїнців готують до холодної зими: що буде з опаленнямПри цьому Кличко зауважив, що актуальним на сьогодні залишається питання вартості природного газу, "яка вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і від тої, що закладена у тариф".

Він закликав депутатів відреагувати на ситуацію.

"Ми сьогодні повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів, яке з одного боку дасть можливість впевнено увійти в зиму, маючи необхідні запаси газу, а з іншого – не допустити підвищення тарифу на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися додатковими ресурсами", – сказав міський голова, не уточнивши деталей.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Автор: Інна Андаліцька