Українців закликали ощадливо споживати світло, коли воно зʼявляється за графіком.

В середу, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

"Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" також закликали українців ощадливо споживати світло, коли воно зʼявляється за графіком, та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

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Стан української енергосистеми – що відомо

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки стабілізаційних відключень будуть діяти до тих пір, поки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. За її словами, атака 26 серпня стала однією з наймасованіших атак саме на енергосистему.

Ексміністр палива і енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков повідомив, що жорсткі обмеження електроенергії в Україні можуть бути 1-2 тижні, поки спеціалісти не відновлять розподільчі енергосистеми, зруйновані атакою росіян в ніч на 26 серпня.

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