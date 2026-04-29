'Нафтогаз' встановив ціну на газ для населення на рік: за яким тарифом платитимуть українці

НАК "Нафтогаз України" продовжив пільгову ціну на газ для населення у 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2027 року, повідомляє офіційний сайт компанії.

Зазначається, що термін дії тарифного плану "Фіксований", на умовах якого постачається газ населенню, продовжено до 30 квітня 2027 року. Це означає, що понад 12 мільйонів допомогосподарств, які обслуговує "Нафтогаз", продовжать платити 7,96 грн за кубометр до кінця квітня наступного року.

Рішення компанії, найімовірніше, поставило крапку у дискусіях стосовно перегляду тарифів на газ для населення найближчим часом, які активно точилися в інформаційному просторі.

Відео дня

Тарифи на комуналку - останні новини

Після ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу в інформаційному просторі заговорили про можливий перегляд тарифів на комунальні послуги для населення. Енергетичний експерт Володимир Омельченко спрогнозував, що у поточному році вартість газу для населення може зрости на 25%

Втім, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на газ для населення до завершення воєнного стану. Вона нагадала, що в Україні діє мораторій на підвищення коммуналки.

Вас також можуть зацікавити новини: