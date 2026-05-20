Через атаки за тепло і гарячу воду можна буде платити менше: уряд ухвалив важливе рішення

Уряд уточнив механізм перерахунку комунальних платежів за тепло та гарячу воду. Так, у разі суттєвого погіршення якості послуг через російські атаки споживачі зможуть сплачувати лише 20% від вартості послуги, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", - наголосила вона.

За словами очільниці Кабміну, рішення дозволить збільшити розмір перерахунку з 20% до 80% для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

При цьому органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів – для відновлення пошкодженої інфраструктури.

У січні 2026 року президент Володимир Зеленський заявляв, що українцям, які не мали опалення в квартирах через аварійну ситуацію в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко тоді ж повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

