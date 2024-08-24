За словами Шмигаля, це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

Кабмін ухвалив рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла й побутових споживачів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

"Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики…Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло", – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

Відео дня

Кабмін у квітні продовжив пільгову ціну на газ до 31 серпня 2024 року. Пільгова ціна на газ для населення складає 7 грн 96 коп, для виробників тепла – 7 грн 42 коп.

Видобуток газу в Україні

Нову газову свердловину ввели в експлуатацію в Україні. Вона дає 107 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Пресслужба компанії "Укргазвидобування" повідомила, що нову свердловину визначають як оціночно-експлуатаційну, а її глибина сягає 3 715 метрів.

"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки", - розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Вас також можуть зацікавити новини: