МВФ виділив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів

МВФ також оцінив прогрес України у впровадженні реформ.

Рада Міжнародного валютного фонду завершила огляд механізму фінансування України, що дозволило виділити новий кредитний транш на 690 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві на сайті МВФ.

У результаті загальний обсяг виплат за програмою склав близько 2,2 мільярда доларів.

МВФ заявив, що Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, незважаючи на війну з Росією. Проте у заяві зазначається, що економічні перспективи погіршилися переважно через посилення атак на критично важливу інфраструктуру та побічні ефекти війни на Близькому Сході.

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МВФ також заявив, що результати України в рамках програми були "загалом задовільними". Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були виконані, хоча цільовий показник на кінець червня щодо чистих міжнародних резервів не було досягнуто,

"Реалізація реформ сповільнилася, деякі структурні контрольні показники були виконані із затримкою або не були виконані", – додали в МВФ.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва підкреслила, що підтримка макроекономічної стабільності залишається безпосереднім пріоритетом України, і закликала до розумної фіскальної та монетарної політики, а також до заходів щодо забезпечення стійкості фінансового сектору.

Кошти для України

Нещодавно до спеціального фонду державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу в розмірі 3,8 мільярда євро. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб оборони, зокрема на виробництво українських безпілотників, нарощування потенціалу оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для українських військових на фронті.

Також у червні Україна отримала від Європейського Союзу перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в рамках кредитної програми загальним обсягом 90 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни та забезпечення її соціальної стабільності.

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