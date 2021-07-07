НКРЕКП на сьогоднішньому засіданні затвердила відповідні зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Таке повідомлення розміщене на Telegram-каналі НКРЕКП із посиланням на відповідне рішення комісії.

"На виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції Мінрегіону, місцевих органів влади, асоціацій та громадських організацій щодо децентралізації влади, регулятор на відкритому засіданні 7 липня 2021 року прийняв постанову НКРЕКП "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що регулятор здійснюватиме методичну роботу та методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні, та продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності.

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9 червня в НКРЕКП повідомили про намір передати повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Відповідним проектом рішення, зокрема, передбачається передати всіх ліцензіатів у сфері теплопостачання, які підпадають під регулювання НКРЕКП (крім тих, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках) на місцевий рівень. Таким чином місцеві органи влади встановлюватимуть тарифи і затверджуватимуть плани розвитку для таких ліцензіатів.

Зокрема, передаються 80 ліцензіатів (28 суб'єктів), які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

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Автор: Інна Андаліцька