Через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла було 350 тисяч помешкань киян.

До сьогоднішнього вечора повинні відновити теплопостачання в оселі киян, де тепла не було через вчорашню ракетну атаку агресора.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу "Київ".

"Наша система енерго- та теплозабезпечення достатньо велика. І для того, щоб її розігнати, потрібен деякий час, щоб вода пройшла повний цикл. Як кажуть фахівці, до сьогоднішнього вечора там, де тепла не було та де воно зникло після вчорашніх ракетних обстрілів, буде повністю відновлене теплопостачання", – сказав Кличко.

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Через пошкодження енергооб’єктів на Київщині в результаті вчорашніх обстрілів, знеструмленими були і столичні котельні. Тому, відновивши електропостачання, наразі завершують відновлення подачі тепла в житло киян.

Ракетні удари Росії по Україні 31 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет.

Підрозділи ПВО України знищили 45 ворожих крилатих ракет, однак кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла було 350 тисяч помешкань киян.

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