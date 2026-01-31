В Євросоюзі придумали новий спосіб 'боротьби' з російською нафтою, - Bloomberg

Доходи Росії від нафти вважаються життєво важливими для підтримки російської економіки під час війни проти України.

Європейський союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги з її морського перевезення в рамках 20-го пакету санкцій проти Москви за війну в Україні. Про це пише агентство Bloomberg.

Відзначається, що якщо цей крок буде підтриманий країнами-членами ЄС, європейським компаніям може бути заборонено надавати такі послуги, як страхування і транспортування, необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни товару.

"Повна заборона значно посилить обмеження, введені щодо російської нафти, і спростить забезпечення дотримання санкцій", - заявили співрозмовники видання.

Важливо, що ЄС прагне затвердити новий пакет до кінця лютого. Доходи Росії від нафти вважаються життєво важливими для підтримки російської економіки під час війни проти України. Поставки нафти з Росії впали до найнижчого рівня з початку вторгнення на тлі санкцій США і Європи та низьких цін.

Очікується, що Євросоюз в рамках нового пакету санкцій також запропонує додаткові обмеження щодо російських банків, нафтових компаній, криптовалютних сервісів і фінансових організацій у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції блоку. До санкційного списку знову увійдуть судна "тіньового флоту".

Раніше повідомлялося, що через Ла-Манш рухаються щонайменше вісім танкерів "тіньового флоту", незважаючи на те, що уряд Великої Британії оголосив про боротьбу з цими суднами.

Британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери, що підпадають під санкції, можуть бути затримані та конфісковані. Проте ці повноваження ще не були використані.

