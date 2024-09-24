Зниження цін на енергоносії, податкові зміни вдарять по державному бюджету.

Російський уряд очікує скорочення нафтогазових доходів у найближчі три роки через зниження цін на енергоносії та м'якший податковий режим для ПАТ "Газпром".

Агентство Bloomberg пише, що ключове джерело коштів для Кремля скоротиться на 14% із 2024 до 2027 року, що матиме наслідки для війни проти України та військових витрат Москви.

Зазначається, що наступного року нафтогазова галузь Росії має принести в державну скарбницю 10,94 трильйона рублів або 118 мільярдів доларів у вигляді податків. Це на 3,3% менше, ніж у прогнозі на 2024 рік. Очікується, що в наступні два роки щорічні надходження знижуватимуться і 2027 року становитимуть 9,77 трильйона рублів,

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Останні прогнози щодо зниження доходів відображають ослаблення світових енергетичних ринків. Очікується, що середня експортна ціна на російську нафту з наступного року впаде нижче 70 доларів за барель. Середні контрактні ціни на експорт газу також знижуватимуться до 2027 року. У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою в міру скорочення попиту і зростання популярності поновлюваних джерел енергії.

Ще одним фактором, що сприяє прогнозованому зниженню нафтогазових доходів російського бюджету наступного року, є план зі зняття додаткового податкового тягаря з "Газпрому", який тривалий час був одним з основних джерел коштів для уряду.

У разі ухвалення більш м'якого фіскального режиму податкові надходження від видобутку газу скоротяться більш як на 30% порівняно з минулим роком і становитимуть трохи більше ніж 1 трильйон рублів у 2025 році.

Однак податкові пільги можуть сприяти зростанню фінансових показників "Газпрому", які почали відновлюватися на початку цього року. Якщо "Газпром" відновить виплату дивідендів, це може частково компенсувати зниження доходів держави, оскільки вона є найбільшим акціонером компанії.

Газпром - головні новини

Контрольований державою газовий гігант Росії "Газпром" повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Згідно зі звітом про прибутки і збитки, "Газпром" торік оголосив про збиток у розмірі 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів) порівняно з чистим прибутком у 1,23 трильйона рублів у 2022 році.

Водночас Росія в спробах обійти санкції створила "тіньовий флот" для експорту нафти і СПГ, що тимчасово згладити ситуацію, але витрати на війну проти України продовжують зростати.

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