Використання суден із "чорного списку" різко зросло в серпні та вересні.

Дедалі більше нафтових танкерів, які потрапили під санкції за свою роль у транспортуванні російської нафти, знову повертаються до роботи. Така ситуація не що інше, як удар по західній владі, яка намагалася обмежити доступ Москви до нафтодоларів.

Видання Bloomberg пише, що з кінця квітня щонайменше 17 вантажів нафти та нафтопродуктів залишили російські порти на суднах, які потрапили під санкції США, Великої Британії або ЄС у відповідь на вторгнення Москви в Україну 2022 року. Більшість вантажів було перевезено на суднах, які на момент введення санкцій належали російському танкерному гіганту ПАТ "Совкомфлот".

Одразу після введення санкцій переважна більшість танкерів, що стали об'єктом санкцій, простоювали, деякі - до восьми місяців. Але вантажовідправники постійно нарощували використання суден із "чорного списку" після успішного доставлення вантажів до Китаю - принаймні, частину свого рейсу вони здійснили на танкерах, що потрапили під санкції Заходу, з відключеними маячками. Тепер танкери більше не намагаються приховувати свої переміщення, відкрито доставляючи вантажі як до Китаю, так і до Індії.

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Використання танкерів, які потрапили під санкції, прискорилося в серпні, і цього місяця очікується подальше зростання. Якщо ця тенденція збережеться, то це полегшить логістичні труднощі, що виникли. Проте Росії загалом вдавалося знаходити необхідні судна, навіть коли їхня кількість затримувалася.

"Тіньовий флот" РФ - останні новини

У серпні та вересні Росія збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%. Як повідомив співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, щоденні поставки сирої нафти морем Росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросли приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу.

Пізніше видання Reuters написало, що російські страховики відіграють дедалі більшу роль, сприяючи постачанню нафти з країни до Індії, її найбільшого покупця, допомагаючи захистити експортні доходи Москви, незважаючи на західні санкції.

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