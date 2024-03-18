Україна активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежністі, заявив Галущенко.

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" після 31 грудня 2024 року, коли спливає термін його дії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону. "Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", - сказав він.

Галущенко нагадав, що у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ. Він продемонстрував, що система може функціонувати і без транзиту.

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Також європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляв, що Європейський Союз не зацікавлений у продовженні транзитного контракту з країною-агресором. "Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", - зазначив міністр.

За його словами, зараз на ринку є достатньо альтернатив російському газу, низка європейських країн уже пішли цим шляхом. Наприклад, Німеччина за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля. Тим часом Україна активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.

Контракт на транзит газу: що відомо

30 грудня 2019 року український "Нафтогаз" підписав з російським "Газпромом" п'ятирічний контракт на транзит газу в країни Європейського союзу територією України.

Документом передбачалося гарантоване постачання 65 млрд куб м блакитного палива в перший рік та мінімум по 40 млрд куб м в наступні роки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова продовжити транзит газу, якщо цього потребуватимуть європейські країни.

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