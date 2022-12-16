Міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

Третина жителів столиці мають тепло- та водопостачання, а енергопостачання є в 40% домівок киян, повідомили в прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, про це мер розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

"По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40 відсотків – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім жителям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання", – повідомив Кличко.

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Також він повідомив, що приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Перебої зі світлом у Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, у Києві після ракетної атаки призупинено роботу всього електротранспорту.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформуючи про ситуацію в столиці, зазначив, що в місті тривають аварійні відключення електроенергії.

Він зазначив, що рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово призупинено. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює як укриття.

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