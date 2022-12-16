Відомо про трьох постраждалих, одна людина – у важкому стані.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки окупантів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев’ять приватних будинків у різних районах області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його інформацією, є троє постраждалих, одна людина – у важкому стані. Усім надається необхідна допомога.

На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення.

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Кулеба зазначив, що у регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.

"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - повідомив голова ОВА.

Він нагадав, що на Київщині цілодобово функціонують понад 400 "Пунктів незламності". У них є електрика, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.

Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну 16.12.2022

16 грудня Росія здійснила масштабну ракетну атаку по Україні. У трьох районах столиці - Дніпровському, Деснянському та Голосіївському - пролунали вибухи. На Київщині ППО збила ракету.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що у небі поблизу Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких було збито.

По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. Крім того, в "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України через "прильоти" 16 грудня.

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