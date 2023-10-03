Три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою податків.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії, які продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ.

Як йдеться в повідомленні на сайті НАЗК, до переліку спонсорів війни віднесли China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum.

CNOOC Group

CNOOC Group – третя за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

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Дочірня компанія CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проекті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні РФ. Капітальні вкладення для запуску проекту "Арктик СПГ-2" на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол. США.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з Росією. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий "плавучий завод", проекту "Арктик СПГ-2". Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки Путін.

Sinopec Group

Sinopec Group – друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ "Сибур Холдинг", при цьому за І півріччя 2023 року російським холдингом було сплачено податків до бюджету держави-агресора на суму 33 млрд руб. (або 347 млн дол. США).

Sinopec через підконтрольну "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" також володіє часткою 40% у ТОВ "Амурский газохимический комплекс". У 2022 році, цим підприємством було сплачено податків на суму 2,1 млрд руб. (або 30 млн дол. США) до бюджету РФ.

China National Petroleum Corporation

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти, частково через війну в Україні.

China National Petroleum Corporation має значну інтеграцію з найбільшими компаніями Росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед основних спільних проєктів:

ВАТ "Ямал СПГ" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє 20% акцій);

проєкт "Арктик СПГ-2" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє часткою 10%);

газопровід "Сила Сибіру" (CNPC та підсанкційний АТ "Газпром" є операторами зазначеного газопроводу);

нафтопровід "Сковородино-Мохе-Дацин" тощо.

Володіючи часткою компаній в РФ, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Сума податку на прибуток "Ямал СПГ" у 2022 році становила близько 80 млрд руб. (або 1,14 млрд дол. США).

Крім того, у вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.

Спонсори війни

До списку міжнародних спонсорів війни потрапили британська корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve та інші), банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також компанія Mondelez International ("Барні", Oreo, Milka тощо).

Окрім того, світового виробника алкоголю Bacardi визнано міжнародним спонсором війни. Також НАЗК внесло до переліку спонсорів війни провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International. Перша компанія представлена в Росії брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Друга – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M тощо.

Окрім того, виробників Pepsi та Snickers визнали міжнародними спонсорами війни.

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