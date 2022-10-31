Наразі це є проблемою усіх енергетиків, а вартість необхідного устаткування вимірюється сотнями мільйонами доларів.

Українські енергетики, зокрема компанія ДТЕК, вже використала запас обладнання для відновлення енергоінфраструктури.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час інформаційного телемарафону.

Так, він зазначив, що брак обладнання є проблемою усіх енергетиків України.

Відео дня

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів", - розповів він.

Сахарук відмітив, що існують певні труднощі з закупівлею цього обладнання закордоном, зокрема - ціна. Зараз у компанії працюють над тим, щоб отримати усе необхідне від партнерів України.

Атаки РФ на енергосистему України

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що з 20 жовтня по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Енергетики заявили, що докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, понад 4 години, відключень електроенергії.

31 жовтня росіяни вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.

Вас також можуть зацікавити новини: