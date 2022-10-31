Українські енергетики, зокрема компанія ДТЕК, вже використала запас обладнання для відновлення енергоінфраструктури.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час інформаційного телемарафону.
Так, він зазначив, що брак обладнання є проблемою усіх енергетиків України.
"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів", - розповів він.
Сахарук відмітив, що існують певні труднощі з закупівлею цього обладнання закордоном, зокрема - ціна. Зараз у компанії працюють над тим, щоб отримати усе необхідне від партнерів України.
Атаки РФ на енергосистему України
З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.
19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.
Згодом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що з 20 жовтня по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.
Енергетики заявили, що докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин.
27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, понад 4 години, відключень електроенергії.
31 жовтня росіяни вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.