Поки термінів відновлення нормального енергопостачання немає.

Через вимушені відключення електропостачання в Києві сьогодні без світла були близько мільйона жителів.

Про це ввечері генеральний директор YASNO Сергій Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ще один важкий день для нашої енергетики і для всіх українців. Орки знову завдали удари, щоб дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед населення… В Києві на зараз відключені 159 тис. осель, а за день більше 320 тис. А це десь мільйон киян, які не можуть нормально планувати свій день, нормально працювати, це тисячі бізнесів, які втрачають можливість працювати на нашу економіку", – написав він.

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За словами Коваленка, при екстрених аварійних відключеннях графіки не працюють.

Він зауважив, що у Київській області статистика ще гірша: 258 тис. споживачів відключені ввечері, і понад 500 тис. за сьогоднішній день.

"На жаль, поки термінів відновлення нормального постачання немає. Якщо вночі не буде зниження споживання - відключення продовжаться", - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що результат залежить від кожного і закликав економити електрику.

"Звісно, коли півдня не було світла, то у вас накопичилася купа справ, проте я ще раз прошу споживати відповідально", - написав він.

Ситуація з електрикою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що з 20 жовтня по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Енергетики заявили, що докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-шахедами по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі вводяться більш тривалі екстрені відключення світла.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

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