У Харківській області 50 тис. споживачів досі не мають світла у домівках.

У Харковіпісля вчорашнього ракетного обстрілу без електропостачання залишаються 470 тис. споживачів.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад", - повідомив голова ОВА.

При цьому у Харкові заживлені об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають.

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"Без електроенергії залишаються 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області", - сказано у повідомленні.

В ОВА запевнили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Ракетний удар по Україні 9 березня

9 березня російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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