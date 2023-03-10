Генеральний директор компанії Yasno пояснив, чому під час ракетного удару Росії по Україні завчасно застосували відключення електроенергії. Він наголосив, якщо снаряд влучає, наприклад, в увімкнений трансформатор, постраждає не тільки він.
"Сьогоднішня ніч і день (9 березня – ред.) були важкими. Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем. Зранку писав про превентивні відключення, а в коментах під постом ви скаржилися на перепади напруги. Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти", – написав Коваленко у Facebook.
За його словами, існує аксіома, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Це правило працює і в цьому випадку.
"Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа. Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання", – пояснив Коваленко.
В такому разі ремонтувати пошкоджені обʼєкти доведеться довго, "значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене". Саме тому в Україні завчасно відключають світло під час атак.
"Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту", – резюмував він.
Ситуація з електроенергією в Україні
Вночі 9 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Атака тривала біля шести годин, в декількох областях зафіксували "прильоти" по обʼєктах критичної інфраструктури. У Харкові та на Одещині внаслідок удару ще вночі зникло світло.
Не було електроенергії і в Києві. Вже ввечері електропостачання споживачам столиці було відновлено в повному обсязі. Проте деякі абоненти не мали опалення.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема України залишається цілісною. Однак у деяких областях все ж можливі тимчасові відключення світла.
Станом на 19:00 9 березня найважчою ситуація зі світлом залишалася у Харківській та Житомирській областях. На Житомирщині запровадили погодинні графіки відключення електроенергії.