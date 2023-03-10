Коваленко наголосив, що краще посидіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати на ремонт.

Генеральний директор компанії Yasno пояснив, чому під час ракетного удару Росії по Україні завчасно застосували відключення електроенергії. Він наголосив, якщо снаряд влучає, наприклад, в увімкнений трансформатор, постраждає не тільки він.

"Сьогоднішня ніч і день (9 березня – ред.) були важкими. Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем. Зранку писав про превентивні відключення, а в коментах під постом ви скаржилися на перепади напруги. Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти", – написав Коваленко у Facebook.

За його словами, існує аксіома, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Це правило працює і в цьому випадку.

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"Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа. Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання", – пояснив Коваленко.

В такому разі ремонтувати пошкоджені обʼєкти доведеться довго, "значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене". Саме тому в Україні завчасно відключають світло під час атак.

"Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту", – резюмував він.

Ситуація з електроенергією в Україні

Вночі 9 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Атака тривала біля шести годин, в декількох областях зафіксували "прильоти" по обʼєктах критичної інфраструктури. У Харкові та на Одещині внаслідок удару ще вночі зникло світло.

Не було електроенергії і в Києві. Вже ввечері електропостачання споживачам столиці було відновлено в повному обсязі. Проте деякі абоненти не мали опалення.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема України залишається цілісною. Однак у деяких областях все ж можливі тимчасові відключення світла.

Станом на 19:00 9 березня найважчою ситуація зі світлом залишалася у Харківській та Житомирській областях. На Житомирщині запровадили погодинні графіки відключення електроенергії.

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