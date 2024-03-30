Водночас на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення.

У Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. На Донеччині застосовуються стабілізаційні відключення.

Як повідомляє ДТЕК, через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

На Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення.

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Натомість у Сумській ОВА повідомили, що у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області за вказівкою НЕК "Укренерго" введені графіки аварійних відключень.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії через дефіцит обсягу генерації.

Що передувало

22 березня росіяни масовано обстріляли Харків, що призвело до повного блекауту. Того ж дня водопостачання в місті вже почало відновлюватися.

У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали масованої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Отримали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - повідомляє "Укренерго".

Як додав міністр енергетики України Герман Галущенко, загарбники били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Метою цього разу стали об'єкти генерації електроенергії.

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