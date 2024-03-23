За його словами, внаслідок атаки РФ у місті зафіксовано дуже серйозні наслідки на енергетичних об'єктах.

Після того, як Росія завдала масованого обстрілу по Харкову 22 березня, в місті почалися серйозні проблеми з електроенергією. Наразі комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки, але за вихідні електропостачання не вдасться відновити. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Проте, за його словами, водопостачання у місті вже почало відновлюватися. Він зазначив, що ворожі обстріли призвели до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Крім того, мер міста зауважив, що попри всі зусилля комунальних служб, відремонтувати енергомережі впродовж вихідні не вийде.

"Дуже серйозні наслідки. Сьогодні працюють усі енергетики комунальних служб, щоб локалізувати ці наслідки. Але за сьогодні-завтра (23-24 березня - УНІАН) це неможливо зробити. Мине певний час для того, щоб ми відновили електропостачання", - пояснив Терехов.

Своєю чергою посадовець додав, що воду почала з'являтися у місті впродовж 22 березня. Наразі всі відповідні служби працюють і над тим, аби до будинків жителів міста повернути тепло. Проте, за словами Терехова, подача тепла та води залежить в першу чергу від електропостачання.

"Щодо водопостачання, ми почали подавати воду до квартир харків'ян ще вчора в обмеженому режимі. Теплопостачання також частково відновлюється. Працює харківська теплова мережа над тим, щоб перезапустити систему теплопостачання. Але багато залежить від електропостачання. Над цим працюють представники Харківобленерго, Укренерго, але ситуація дуже і дуже важка", - підкреслив міський голова.

Ракетний удар по Харкову: що відомо

22 березня мер міста Ігор Терехов заявив, що ця ракетна атака по Харкову була найпотужнішою з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, російські окупанти скинули на місто понад 20 ракет.

"Сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків понад 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює водо-та теплопостачання, зупинився електротранспорт", - зазначав тоді він.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що наразі три області мають проблеми з енергопостачанням. За його словами, найскладніша ситуація з відновленням світла в місті Харків.

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