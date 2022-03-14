Вранці 14 березня фахівці Оператора ГТС України завершили ремонтні роботи на газопроводі до ГРС "Баштанка", газопостачання для понад 12 тис. жителів міста відновлено.
Про це прес-служба ОДТСУ повідомляє в Facebook.
"У ГРС "Баштанка" 13 березня потрапив снаряд, а також були пошкоджені газорозподільні мережі "Миколаївоблгазу". Вранці 14 березня фахівці ОДТСУ завершили ремонтні роботи на газопроводі до ГРС і подали газ до вихідного крану, щоб відновити газопостачання для понад 12 тис.жителів міста", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що активні бойові дії в Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій та Харківській областях поки не дозволяють ліквідувати пошкодження і відновити роботу 37 ГРС для газопостачання ряду населених пунктів, у тому числі — Маріуполя, Бердянська, Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та інших.
"Ремонтні бригади ОДТСУ моніторять ситуацію і при першій же можливості почнуть відновлювальні роботи на цих об'єктах", - інформує прес-служба оператора.
Крім того, Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу українським споживачам і компаніям. Так, за минулу добу магістральними газопроводами було направлено 109,7 млн кубометрів газу для потреб країни.
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