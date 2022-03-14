Раніше повідомлялося, що в ГРС "Баштанка" 13 березня потрапив снаряд, а також були пошкоджені газорозподільні мережі "Миколаївоблгазу".

Вранці 14 березня фахівці Оператора ГТС України завершили ремонтні роботи на газопроводі до ГРС "Баштанка", газопостачання для понад 12 тис. жителів міста відновлено.

Про це прес-служба ОДТСУ повідомляє в Facebook.

"У ГРС "Баштанка" 13 березня потрапив снаряд, а також були пошкоджені газорозподільні мережі "Миколаївоблгазу". Вранці 14 березня фахівці ОДТСУ завершили ремонтні роботи на газопроводі до ГРС і подали газ до вихідного крану, щоб відновити газопостачання для понад 12 тис.жителів міста", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що активні бойові дії в Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій та Харківській областях поки не дозволяють ліквідувати пошкодження і відновити роботу 37 ГРС для газопостачання ряду населених пунктів, у тому числі — Маріуполя, Бердянська, Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та інших.

"Ремонтні бригади ОДТСУ моніторять ситуацію і при першій же можливості почнуть відновлювальні роботи на цих об'єктах", - інформує прес-служба оператора.

Крім того, Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу українським споживачам і компаніям. Так, за минулу добу магістральними газопроводами було направлено 109,7 млн кубометрів газу для потреб країни.

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