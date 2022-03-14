Вартість арештованих золотовалютних резервів Центрального банку Росії дорівнює 415 млрд доларів.

Україна працює над тим, щоб отримати частину з арештованих активів Російської Федерації.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час інформаційного телемарафону.

"Я б зараз не хотів розголошував деталі, але така робота ведеться. По санкціях ми також долучилися. Ми працюємо з провідними інвестиційними банками. Уже провідні банки, зокрема, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan та інші банки фактично припинили діяльність в Росії, вони виходять з активів, і це досить болісно для економіки агресора. Також ми працюємо з іншими корпораціями, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції і розвитку, Світовим банком, щоб припинити членство і можливості роботи з агресором", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, західні країни арештували золотовалютні резерви Центрального банку Росії. Їхня вартість дорівнює 415 млрд доларів.

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