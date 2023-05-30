Другого етапу підвищення тарифів до ринкових цін не планується.

Платіжка за електрику збільшиться у середньому на 250 гривень, субсидія з покриття тарифів залишиться, а другого етапу підвищення тарифів не планується. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

"Другого етапу підвищення тарифів на електрику не передбачається. НКРЕКП пропонували ринковий тариф у два етапи: перший тариф пропонували 2,88 гривні. Наші розрахунки дали можливість зменшити цю цифру до 2,64 гривень з точки зору втримання стабільності системи і генеруючих компаній", - розповів міністр.

За словами Галущенка, субсидія на покриття тарифів збережеться. Більше того - вона збільшиться. Це відбудеться з огляду на те, що стане більше людей, яким така субсидія будет потрібна після зростання тарифу.

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Галущенко відзначив, що перші платіжки за спожиту електрику надійдуть у липні. За словам міністра, середня сімья платитиме за електрику приблизно на 250 гривень більше, ніж досі.

Підвищення тарифів на світло

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що з 1 червня тариф на електроенергію збільшиться до 2,64 гривень за кіловат.

Голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський пояснив, що збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

"Для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми. Тож для забезпечення нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - пояснив він.

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