Зараз ведуться перемовини, де взяти на це гроші, повідомив радник голови правління "Нафтогаз України".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має розуміння, де зможе закупити газ під час зими у разі необхідності.

Про це заявив радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Рябчин в ефірі інформаційного телемарафону.

"Домовленості є, ми у "Нафтогазі" знаємо, звідкіля ми будемо купувати ці обсяги. Це складний процес, тому що недостатні обсяги є на ринках, але перемовини були проведені. Також продовжуються перемовини щодо фінансування цих обсягів газу. Є певні гроші "Нафтогазу", є певні гроші, які ми забезпечили за рахунок західних кредитів, від ЄБРР, були проведені ці переговори ще декілька місяців тому. Ведуться перемовини щодо додаткових обсягів грошей, якими ми зможемо профінансувати закупівлю газу", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики України створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Штаб має на меті оперативне визначення ризиків і загроз порушення безпеки постачання електричної енергії споживачам у випадку можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей та напрацювання відповідних рішень для оперативного реагування.

На кінець серпня в українські підземні сховища було закачано 13 млрд кубометрів газу. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу.

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