Глава "Нафтогазу" порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.

Українцям необхідно підготуватися до зими, оскільки в цей опалювальний сезон температура в житлових приміщеннях буде нижче 20 градусів.

Про це повідомив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю The Guardian.

Цього року під час опалювального сезону температура в приміщеннях буде на рівні 17-18 градусів. Це приблизно на чотири градуси нижче норми. Крім цього, сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

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Вітренко порадив громадянам України запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо на вулиці похолодає до -10 градусів.

За словами глави "Нафтогазу", багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні гроші для імпорту газу.

"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", - пояснив він.

Вітренко додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд кубометрів газу, в іншому випадку "деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно".

Нагадаємо, Канада надасть Україні $350 мільйонів на газ для опалювального сезону.

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