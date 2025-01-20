Вадим Красносільський заявив, що люди повинні отримати газ і елекроенергію.

Представник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що регіон згоден отримувати газ від молдовської держкомпанії "Молдовагаз", і готовий платити за нього.

За його словами, "Тираспольтрансгаз" 18 січня надіслав відповідне звернення до Кишинева.

"Щоб якнайшвидше тепло доходило до будинків людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у своє житло, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала зиск від тепла та електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачала компанія "Молдовагаз", - ідеться в повідомленні Красносельського в Telegram.

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При цьому він запевнив, що доставка "блакитного палива" також буде оплачена.

Енергетична криза в Придністров'ї - головні новини

На тлі припинення транзиту російського газу через Україну в Москві звинуватили Молдову в несплаті боргів, що стало причиною зупинки поставок газу.

При цьому від дій Росії постраждало невизнане Придністров'я - люди залишилися без газу, опалення та гарячої води.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий допомогти регіону в подоланні гуманітарної кризи, але не бачить реакції від тих, хто контролює ситуацію. Варто зазначити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Тирасполя відмовилася від допомоги ЄС і Молдови.

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