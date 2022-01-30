Газопровід "Північний потік-2" навряд чи буде сертифікований до кінця першого півріччя

Голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Йохен Хоман сумнівається, що газопровід "Північний потік-2" буде сертифікований до кінця першого півріччя, незважаючи на створення в Німеччині окремої компанії для управління ним.

Про це Хоман сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

Він зазначив, що, хоча компанія була успішно зареєстрована, "подальші кроки відсутні".

Дивлячись на майбутні перевірки, "можна швидко дійти висновку, що завершення (сертифікації "Північного потоку-2") в першому півріччі навряд чи буде можливим", додав Хоман.

26 січня швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив, що заснував у місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). У заяві Nord Stream 2 говориться, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє й управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.

Тепер BNetzA має відновити тимчасово призупинену 16 листопада 2021 року юридичну процедуру. Рішення німецького регулятора буде представлено Європейській комісії (ЄК) в Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може запросити додатково ще два. Потім німецькому регулятору надаються ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно не співпадатиме з рекомендацією ЄК, та може позиватися до Німеччини до Європейського суду в Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовності розглянути заходи проти "Північного потоку-2" у разі військової агресії Росії проти України.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.

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