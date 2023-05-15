Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом чоловіка.

Учора через нещасний випадок відключилась лінію електропередачі в спальному районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого - чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні. Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури внаслідок постійних ворожих обстрілів на прифронтових та прикордонних з РФ територіях. Зокрема, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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