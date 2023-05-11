Саме в жаркий період наступає другий пік по споживанню електроенергії, проте ризик повернення до масованих відключень світла мінімальний.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону розповів про навантаження та ризики для енергосистеми під час літнього періоду.

Він зазначив, що саме в жаркий період наступає другий пік по споживанню електроенергії.

"Тобто пік – це зима, особливо в морозні місяці, а другий пік - спека, тому що тоді використовується для охолодження, зокрема, кондиціонери. І дійсно, в нас в липні-серпні, можливо і в другій половині червня також очікуються пікові навантаження", - пояснив Герус.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ акцентував, що ризики для енергосистеми України як і раніше зберігаються, тому що ворог продовжує наносити масовані ракетні удари по території країни.

"Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що, різниця між літнім місяцем і тим же зимовим, що в нас влітку трохи нижче споживання, по-перше. А по-друге, сонячний день довший, більше сонця і працює більше сонячна генерація – сонячні електростанції", - підкреслив Герус.

Він додав, що влітку протягом дня споживання електроенергії вище, але ці піки споживання згладжуються завдяки роботі сонячних електростанцій.

"Залишаються певними проблемними періоди вечірнього піка. Я б його охарактеризував з 19:00 до 22:00, може до 22:30. Тому що сонця в цей період вже немає , вечір і сутінки, люди повертаються до дому включають усілякі електроприлади і в нас є певне пікове споживання. Тому, ці періоди літніх місяців у нас може певне навантаження і певні складнощі в декілька вечірніх годин - з 7 вечора до 10-10:30 вечора" ,- підкреслив Герус.

Стан української енергосистеми

У Міненерго зазначили, що на тлі збитків, які Росія завдала енергосистемі України, підвищення тарифів на електроенергію є неминучим. Зокрема, тарифи на світло в Україні можуть зрости вдвічі. У Комісії з регулювання енергетики пояснили, чому можливе збільшення вартості електроенергії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

Водночас експерти радять українцям не продавати генератори. Наступна зима буде також складною через можливі ракетні обстріли росіян.

У Міненерго уточнювали, що Україні потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми до зими.

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