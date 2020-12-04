Угоду було досягнуто після п'яти днів складних переговорів.

Учасники операції ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти починаючи з січня.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Агентство зазначає, що після п'яти днів складних переговорів, що виявили нові розбіжності між основними членами Альянсу, країни ОПЕК+ погодилися трохи пом'якшити обмеження — на 500 тисяч барелів на добу, починаючи з січня.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман визнав, що угода була важкою.

"Це було дуже болісно, дуже втомлює. Якщо необхідно працювати з 23 країнами, вам має бути дуже близька ідея гнучкості", - сказав він журналістам після зустрічі.

Агентство зазначає, що після розколу між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами картель не зміг домовитися про відстрочку запланованого на січень збільшення видобутку на три місяці. Замість цього міністри вирішили збільшити видобуток на 500 тисяч барелів на добу і щомісяця проводити зустрічі для прийняття рішення про наступні кроки.

Хронологія подій

На початку березня учасники ОПЕК та її партнери на зустрічі у Відні не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн б/с. на зниженні тоді наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На її вартість також вплинула пандемія COVID-19.

У квітні країни ОПЕК+ узгодили умови найбільшої у своїй історії угоди щодо скорочення видобутку нафти у травні та червні - на 9,7 млн б/с. Нова домовленість передбачає особливі умови для Мексики.

6 червня 2020 року учасники Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери домовилися продовжити найбільшу у свій історії угоду зі скорочення видобутку нафти.

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Автор: УНІАН