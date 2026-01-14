Зима як зброя: Путін намагається заморозити Україну до покори, - Atlantic Council

Масовані удари по енергосистемі залишили мільйони українців без світла та опалення, поки Путін намагається використати зиму як зброю.

Росія здійснює масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись використати зиму як інструмент тиску на цивільне населення, пише Atlantic Council.

13 січня заступник міністра енергетики України Микола Колісник після чергового масованого обстрілу міст по всій країні підтвердив, що Росія на повну силу розгорнула зусилля для знищення української енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні Росія розпочала атаку лише через п’ять днів після попереднього бомбардування, використовуючи безпілотники та балістичні ракети. Ми бачимо, що ворог на повну силу розгортає свої сили для знищення енергетичної інфраструктури України", – наголосив Колісник.

Відео дня

Особливо потужного удару зазнав Київ. За словами генерального директора "Укренерго" Віталія Зайченка, близько 70% із приблизно 3,5 мільйона мешканців столиці у вівторок залишилися без електропостачання. Значна кількість квартир також не мала опалення на тлі морозної погоди.

"Росіяни намагаються відключити місто та змусити людей виїхати за межі Києва", – сказав він у коментарі Kyiv Independent.

Київ став одним із багатьох населених пунктів, де запроваджено аварійні та планові відключення електроенергії, які подекуди тривають понад добу. Під ударами також опинилися енергетичні об’єкти, що забезпечують Одесу, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Чернігів та інші великі міста.

Аналітики зазначають, що це не перша спроба Кремля використати холодний сезон як зброю. Росія розпочала масовані повітряні удари по цивільній енергетиці ще в жовтні 2022 року, заклавши тактику, яку повторює щозими. Водночас нинішні руйнування енергосистеми України вважають найсерйознішими за весь час повномасштабної війни.

"Хочуть нас зламати"

У багатьох регіонах країни звукі генераторів стали звичним фоном зими. Українці масово встановлюють резервні джерела живлення та користуються портативними газовими плитами, адаптуючись до тривалих відключень світла й тепла.

На тлі цих атак Київ наголошує на гострій потребі в міжнародній підтримці. Очікується, що найближчі тижні стануть одними з найважчих для цивільного населення з початку війни, випробовуючи стійкість українців на межі можливого.

"Я думаю, що росіяни хочуть нас зламати. Вони хочуть зробити українців злими та нещасними, щоб ми вийшли на протести, але цього не станеться", – сказала киянка Валентина Вертелецька в коментарі британській газеті The Guardian.

За її словами, тиск лише зміцнює суспільство, а війна показує справжню сутність людей – зокрема готовність допомагати одне одному.

Експерти вважають, що масовані удари по цивільній інфраструктурі є однією з небагатьох стратегій, на які нині робить ставку Володимир Путін, намагаючись досягти прориву на тлі відсутності успіхів на фронті. За оцінками, у 2025 році Росія захопила менш як 1% української території, зазнавши при цьому величезних втрат, і досі веде бої за населені пункти поблизу лінії фронту станом на лютий 2022 року.

Ситуація в українській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ракетного удару росіян по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень – по ній ударили 5 ракет. На ТЕЦ-5 відбулися такі пошкодження, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія по мережі.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що Росія змінила тактику ударів по Україні, бо зрозуміла, що загальнонаціонального блекауту вона не може здійснити, тому вибрала для ітенсивних ударів три найбільш енергодефіцитні регіони.

Вас також можуть зацікавити новини: