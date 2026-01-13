Нардеп розкрив, скільки ракет вдарили по ТЕЦ-5 у Києві

Унаслідок ракетного удару росіян по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень – по ній ударили 5 ракет. Про це народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету ВР з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко розповів в етері "Апостроф".
"На ТЕЦ-5 відбулися такі пошкодження (в результаті саме ракетних влучань, п’ять ракет влучили, знали, куди бити), що дуже важко перезапустити подачу теплоносія по мережі", – сказав він.
Кучеренко, пояснив, що від столичної ТЕЦ-5 йде теплотраса під мостом Патона до Печерського району. За його словами, навіть у мирний час під час планових літніх випробувань тепломереж виникають прориви.
"А частина йде на Голосіївську площу, на Либідську і далі до Теремків", – додав депутат.
Атака окупантів по київських ТЕЦ
Через російську атаку вночі 9 січня ТЕЦ-5 зовсім припинила виробництво тепла, а ТЕЦ-6 лише обмежила. Про це розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.
Пошкоджене внаслідок обстрілу РФ обладнання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у місті Києві досі не вдалося полагодити.
Член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк розповів, що жодна захисна споруда не може захистити від балістичних ракет, якими ворог атакував столичні ТЕЦ.