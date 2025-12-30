Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетичну інфраструктуру РФ, - Bloomberg

Серед цілей - нафтопереробні заводи, трубопроводи, танкери, порти і морські родовища.

Удари України по російських енергетичних об'єктах досягли місячного рекорду - у грудні Київ активізував атаки, завдавши ударів по найбільшій кількості об'єктів і охопивши найширше коло цілей з початку війни проти РФ.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, було здійснено щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на велику трубопровідну інфраструктуру.

Зазначається, що Київ особливо активізував атаки на морську інфраструктуру, включно з неодноразовими атаками на нафтогазові родовища "Лукойлу" в Каспійському морі. Протягом місяця він також завдав ударів по чорноморських портах Тамань і Ростов, унаслідок чого кілька танкерів загорілися, і продовжив атакувати "тіньовий флот" Росії.

"Російська влада очікує, що прибуток від нафти і газу наступного року впаде до 23% бюджетних доходів, що є рекордно низьким показником", - йдеться в матеріалі.

Раніше ЗСУ вразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Для удару застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ і залучений до забезпечення окупаційних військ Росії.

Також 25 грудня далекобійні дрони завдали удару по нафтових резервуарах у морському порту Темрюк. Він розташований у Краснодарському краї країни-агресора Росії.

