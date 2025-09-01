Російські енергетичні об'єкти стали цілями атак українських дронів.

Нещодавні удари українських дронів зупинили енергетичні об'єкти Росії, що забезпечували щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей. Це близько 1,1 млн барелів на добу, пише Reuters.

Агентство зробило огляд українських атак за останні тижні на ключові енергетичні об'єкти в Росії.

Сизранський нафтопереробний завод

У серпні українські військові повідомили про пожежу в районі Сизранського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Самарській області, потужність переробки якого до інциденту становила 8,5 млн тонн на рік. 15 серпня військові також заявили, що вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу.

Після цього Сизранський нафтопереробний завод призупинив виробництво та надходження сирої нафти, підтвердили Reuters два джерела галузі.

НПЗ Краснодарського краю

У суботу ЗСУ зафіксували численні вибухи та пожежу на Краснодарському НПЗ, який щорічно виробляє 3 млн тонн легких нафтопродуктів.

Місцева влада повідомила 13 серпня про невелику пожежу, що виникла внаслідок уламків знищеного безпілотника, на Слов'янському нафтопереробному заводі в регіоні. У тому ж регіоні 7 серпня уламки дрона спричинили пожежу на Афіпському НПЗ.

Також уламки впали на російський Ільський НПЗ у Краснодарському краї внаслідок атаки безпілотника 7 липня.

Усть-Луга

Російський нафтогазовий термінал Усть-Луга в Балтійському морі у вересні працюватиме з потужністю близько 350 тис. барелів на день. Тобто приблизно в половину своєї звичайної потужності. Причиною стали пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Нафтопровід "Дружба"

Після удару українських військових по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області поставки радянським нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини були перервані.

Українські військові 13 серпня заявили, що їхні дрони вразили насосну станцію "Унеча". Повідомлялося про пошкодження та масштабну пожежу. Однак на той момент транспортування сирої нафти через трубопровідну систему "Дружба" не постраждало.

Новошахтинськ

У серпні влада РФ повідомила про пожежу після удару дрона по промисловому об'єкту в місті Новошахтинськ, де розташований місцевий НПЗ.

Волгоградський НПЗ

Українські військові заявили 14 серпня про удар дронами по НПЗ у Волгоградській області, що спричинив масштабні пожежі. Нафтопереробний завод, яким керує компанія "Лукойл", був змушений призупинити роботу трохи більше ніж на тиждень ще в лютому після удару.

Саратівський НПЗ

Україна заявила, що 10 серпня вона завдала удару по НПЗ в Саратовській області, що спричинило вибух і пожежу. Точні масштаби збитків невідомі. У лютому цей завод вже призупиняв виробництво палива після попередньої атаки.

Сочінська нафтобаза

Український безпілотник 3 серпня влучив по нафтобазі в Сочі. Загорілися два резервуари з нафтою, проте пожежу згодом загасили.

Новокуйбишевський НПЗ

Удар українським дроном 2 серпня по Новокуйбишевському НПЗ, який належить "Роснефти", повністю зупинив первинну переробку нафти.

Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод, яким також керує "Роснефть", зупинив близько половини своїх переробних потужностей 2 серпня після атаки українського дрона.

Цей завод неодноразово ставав мішенню. Він зупиняв роботу наприкінці січня та знову у лютому після попередніх атак дронів.

Паливна криза в РФ - що відомо

Як писав УНІАН, систематичні удари українських безпілотників по НПЗ в Росії призвели до суттєвого скорочення виробництва палива та зростання цін на нього.

Раніше також повідомлялося про кілометрові черги на російських АЗС. Масштабні перебої з постачанням палива спостерігали у тимчасово окупованому Криму. Мешканці півострова казали, що пальне зникло з більшості АЗС, а його вартість суттєво збільшилася. Бензин, за словами місцевих мешканців, можна було придбати лише по талонах.

1 вересня стало відомо, що паливна криза, що охопила Росію після ударів дронів по найбільшим нафтопереробним заводам, докотилася до тимчасово окупованої частини Луганської області.

