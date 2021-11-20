Макогон уточнив, що це – не транзитований Росією газ.

Угорщина, попри підписаний з Росією довгостроковий контракт про поставку газу через "Турецький потік", продовжує отримувати більшу частину блакитного палива через Україну.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Макогон уточнив, що транспортований газ в Угорщину не є транзитом Росії.

З 1 жовтня "Газпром" припинив перекачку палива до Угорщини через Україну, "хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу".

Читайте також"Газпром" намагається створити "онуку", щоб сертифікувати "Північний потік-2" - Оператор ГТС України"Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", – уточнив Макогон.

"Після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", – повідомив гендиректор ГТС.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

Автор: Яна Ставська