Угорщина, попри підписаний з Росією довгостроковий контракт про поставку газу через "Турецький потік", продовжує отримувати більшу частину блакитного палива через Україну.
Про це у Facebook повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.
Макогон уточнив, що транспортований газ в Угорщину не є транзитом Росії.
З 1 жовтня "Газпром" припинив перекачку палива до Угорщини через Україну, "хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу".
Читайте також"Газпром" намагається створити "онуку", щоб сертифікувати "Північний потік-2" - Оператор ГТС України"Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", – уточнив Макогон.
"Після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", – повідомив гендиректор ГТС.
Транзит газу через Україну
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.
У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.
28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.
Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.
1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".