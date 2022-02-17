7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі ескалації конфлікту між Україною і Росією Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Україна розробила план дій на випадок припинення поставок палива з Білорусі.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

За словами Данилова, ймовірність того, що Білорусь піде на такий крок вкрай мала, однак, у разі, якщо це станеться, Україна буде готова до такої ситуації.

"На сьогодні ми не бачимо припинення цих поставок. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде цього робити, ми розуміємо, де маємо брати це паливо", - сказав він.

За його словами, наші європейські партнери в цій складній ситуації готові надати допомогу. Зокрема, мова йде про країни Балтії, Польщі та інших.

Поставки палива з Білорусі:

7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі ескалації конфлікту між Україною і Росією Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Ситуація на українському кордоні:

15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.