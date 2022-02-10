Робота енергосистеми в ізольованому режимі запланована в період з 24 по 26 лютого.

Українська енергосистема готова до тестової роботи в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на брифінгу.

"Енергосистема готова для проходження ізольованого режиму", - сказав він. Міністр уточнив, що робота енергосистеми в тестовому режимі запланована в період з 24 по 26 лютого.

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За його словами, енергетична Рада Європейського Союзу зробила заяву про спільну підтримку з боку США та ЄС планів України щодо синхронізації її енергосистеми з європейською.

Розширення синхронної зони енергосистеми Європи: