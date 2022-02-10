Енергосистема готова для проходження ізольованого режиму / фото УНІАН, Олександр Вельможко

Українська енергосистема готова до тестової роботи в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на брифінгу.

"Енергосистема готова для проходження ізольованого режиму", - сказав він. Міністр уточнив, що робота енергосистеми в тестовому режимі запланована в період з 24 по 26 лютого.

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За його словами, енергетична Рада Європейського Союзу зробила заяву про спільну підтримку з боку США та ЄС планів України щодо синхронізації її енергосистеми з європейською.

Розширення синхронної зони енергосистеми Європи:

  • Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.
  • За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції Об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.
  • За даними оператора об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.
  • У лютому запланована тестова робота енергосистеми України в ізольованому режимі. Передбачено проведення системних випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД і Балтії режимі.