Кулеба і Рау відзначають, що Польща та Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з будівництвом "Північного потоку-2".

Глави МЗС України та Польщі спільно звернулися до президента США Джо Байдена із закликом використовувати всі засоби, щоб не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Politico.

Читайте такожВартість "Північного потоку-2" давно перевищила його економічну доцільність - Кулеба

Кулеба і Рау відзначають, що Польща та Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з будівництвом "Північного потоку-2".

Говорячи про підтримку проекту Німеччиною, вони відзначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.

"Але ми також твердо переконані в тому, що такого роду проекти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а слід використовувати підхід ширшої перспективи, враховуючи інтереси та безпеку Європи в цілому", - вважають Кулеба і Рау.

"Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо", - резюмували міністри.

"Наші заклики до пильності та сміливості були почуті в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити цей небезпечний, роз'єднуючий проект. Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", - заявили дипломати.

Міністри підкреслили, що слід відкинути твердження, що "Північний потік-2" став "занадто великим, щоб зазнати невдачі". Вони застерегли від добудови проекту.

"Якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість у тому, що заходу байдужі його власні принципи і, нарешті, безпека і процвітання України", - зазначили глави дипломатії двох країн.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу" Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу"Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко