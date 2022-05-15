Навіть у такі важкі часи Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських замовників.

Україна може імпортувати газ з чотирьох країн через LNG-термінали.

Про це генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив у Facebook.

"Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з СПГ (скраплений природний газ – УНІАН) LNG терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви", - зазначив він.

За словами Макогона, "Оператор ГТС України" за минулий рік подвоїв обсяг поставок гарантованих потужностей в Україну, які зараз складають 54 млн куб.м на добу. Зокрема, були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) і Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн).

Він додав, що навіть у такі важкі часи Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських замовників.

"В даний час відбувається значний транзит газу з Польщі в Угорщину через ГТС України. Понад 1 млн куб. м на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - повідомив глава компанії.

Ситуація з газом:

10 травня компанія "Оператор ГТС України" заявила, що з 11 травня зупиняє транзит газу через станцію в Луганській області, що опинилася на тимчасово окупованій Росією території. Через цей пункт здійснюється поставка третини обсягу газу в Європу. Причина зупинки-втручання окупантів у роботу станції.

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